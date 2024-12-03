Здравоохранение

Заболеваемость COVID-19 рухнула в Волгоградской области

Здравоохранение 03.12.2024 10:59
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03.12.2024 10:59


Количество случаев COVID-19 в Волгоградской области  снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 31%. Такие данные по итогам последней недели сообщили V102.RU в региональном управлении РПН. 
При этом заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Волгоградской области остается на уровне прошлой недели. Незначительный прирост количества заболевших отмечается в возрастной группе от 7 до 14 лет - на 4%, в группе детей дошкольного возраста 3-6 лет – на 7%.
В регионе пока не фиксируется случаев гриппа среди населения. Жители региона чихают, кашляют, уходят на справки и больничные из-за риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, РС-вируса и метапневмовируса. 

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