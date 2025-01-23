В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном Сарычевым

Общество 23.01.2025 18:44
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23.01.2025 18:44
Урюпинцы простятся с рядовым Сарычевым Антоном Павловичем, участником специальной военной операции. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Антон родился в Урюпинске, учился в гимназии, прошел срочную службу в армии. В 2024 году заключил контракт с Минобороны и ушел защищать интересы Родины.
В ходе участия в специальной военной операции Антон был отмечен государственными наградами.
Погиб урюпинец 14 января 2025 года в Курской области в поселке Розгребли при выполнении боевого задания. Воину было 36 лет. У него остались родители.
Боевые товарищи вспоминают Антона как отважного, доброго и смелого человека, который мог прикрыть собой товарища в минуту опасности. Память о достойном воине его земляки сохранят в своих сердцах.
Коллаж V102.RU
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