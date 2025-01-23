Городищенский районный суд Волгоградской области продлил до 23 февраля текущего года срок содержания под стражей Машкаеву и Дашаеву, которые обвиняются в похищении участника СВО и вымогательстве у него денег. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В судебном заседании обвиняемые возражали против продления меры пресечения в виде заключения под стражей. Постановлениями Городищенского районного суда Волгоградской области ходатайства следователя удовлетворены. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 23 февраля 2025 года, - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 22 ноября 2024 года Машкаев и Дашаев пригласили на разговор знакомого, находившегося на лечении после ранения в зоне СВО. Все происходило на территории рабочего поселка Городище. Они силой затолкали мужчину в автомобиль Toyota Camry и вымогали у него якобы похищенные ранее полтора миллиона рублей.

Потерпевшему удалось сбежать от похитителей во время остановки. Он смог забежать в расположенный рядом ломбард, а обвиняемые попытались его догнать. Однако это им не удалось, так как происходящее стало привлекать внимание окружающих.

Похитителей задержали на следующий день, 23 ноября. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - п.п. «а», «з» ч.2 ст.126 (Похищение человека) и п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Ранее мера пресечения в виде содержания под стражей им была избрана до 23 января.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.