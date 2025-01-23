Общество

В Волгограде на пр. Героев Сталинграда найдена мумия 50-летней женщины

Общество 23.01.2025 12:32
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23.01.2025 12:32


В Красноармейском районе Волгограда в многоквартирном доме № 54 на пр. Героев Сталинграда найдено тело женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», высохшие останки были обнаружены экстренными службами после вскрытия одной из квартир.

- 21 января при вскрытии входной двери квартиры дома № 54 пр. Героев Сталинграда обнаружен мумифицированный труп женщины ростом 160-165 см, - сообщает редакция со ссылкой на собственные источники.

Информацию о страшной находке изданию подтвердили и в правоохранительных органах.

- На вид погибшей 45-50 лет. Женщина находилась в квартире скончавшегося в 2022 году сожителя. На теле зафиксированы гнилостные изменения, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, по факту обнаружения трупа следователями организована проверка. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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