Врио главы Михайловки назначили Ольгу Дьякову

Общество 23.01.2025 16:38
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23.01.2025 16:38
По решению Михайловской городской думы временно исполняющим обязанности главы муниципального округа город Михайловка назначена заместитель главы по социальному развитию Ольга Юрьевна Дьякова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городском представительном органе.
Напомним, сегодня, 23 января, Александр Тюрин досрочно покинул пост главы муниципального округа. Он написал заявление по собственному желанию, которое рассмотрели и удовлетворили депутаты. Свое решение он объяснил планами перейти на другую работу.
ИА «Высота 102» вспомнила некоторые скандалы, связанные с Александром Тюриным, с 2021 года, когда он возглавил Михайловку. Они - здесь.
Коллаж Алексея Костякова V102.RU
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