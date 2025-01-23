Спорт

«Буду выкладываться на 100 процентов»: полузащитник Иван Сутугин перешел в «Ротор»

Спорт 23.01.2025 11:30
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23.01.2025 11:30


Очередным новичком «Ротора» в зимнее межсезонье сегодня, 23 января, стал полузащитник Иван Сутугин. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, 21-летний футболист будет играть за сине-голубых до конца сезона 24/25 на правах аренды из «Пари НН», выступающего в Российской премьер-лиге.

Сутугин является уроженцем Нижнего Новгорода и воспитанником местного футбола. Ранее футболист выступал за московский «Велес» во Второй лиге Дивизиона «А», в котором в шести матчах забил один гол. Также Иван провел 51 встречу за «Химик» из Дзержинска  во Второй лиге Дивизионов «А» и «Б» и отметился 12 мячами и девятью результативными передачами. В Кубке России в составе «Химика» молодой спортсмен за семь поединков забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В общей сложности Сутугин провел 89 матчей в профессиональной карьере, забил 19 мячей и выполнил 12 голевых передач. За «Ротор» новобранец будет выступать под 48-м номером. 

Иван Сутугин в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от перехода в волгоградскую команду.

– Очень рад подписать контракт с «Ротором». Команда и тренерский штаб встретили меня замечательно. Будем работать. «Волгоград Арена» славится тем, что люди любят футбол в городе. Приходят по 20 тысяч человек. Любому футболисту будет приятно сыграть в такой атмосфере. «Ротор», «Родина-мать» и Мамаев курган – самые главные мои ассоциации с Волгоградом, – отметил полузащитник.

Иван также рассказал о главных задачах в «Роторе».

– Для меня самое главное - результат команды, победы и заработанные очки. Постараюсь забить как можно больше голов, активно помогать коллективу в создании моментов, в защите - это все входит в мои обязанности наряду с другими игроками. Я буду выкладываться на 100 процентов в каждой игре, – заявил Сутугин.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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