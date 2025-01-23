Экономика

В Волжском дефицит бюджета покроют коммерческим займом в 400 млн рублей

Экономика 23.01.2025 13:51
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23.01.2025 13:51


В Волгоградской области власти Волжского вновь ищут источники финансирования дефицита бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», 22 января мэрия объявила о намерении открыть в коммерческих банках четыре кредитные линии суммарным объёмом 400 млн рублей.

Согласно опубликованной на Госзакупках документации, власти рассчитывают получить в своё распоряжении финансовый ресурс, которым можно будет неоднократно воспользоваться в течение полутора лет.

Примечательно, что средства администрация планирует получить несмотря на высокие финансовые издержки. Обслуживание кредитов обойдётся властям в 26% годовых.

На финансирование новых кредитных линий муниципалитету пришлось выделить в общей сложности 159,1 млн рублей.

Банковская организация будет отобрана по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель.

В пресс-службе городской администрации редакции подтвердили информацию о займах, отметив, что это обычная практика.

- Электронные аукционы на услуги по предоставлению кредита размещены с целью рефинансирования действующих муниципальных контрактов в объеме 400 млн руб, со сроками погашения февраль-март 2025 без увеличения объема муниципального долга, - отметили в мэрии.

Напомним, в августе 2024 года власти Волжского уже открывали кредитные линии объёмом в 600 млн рублей под 21,55% годовых. Тогда по условиям соглашений возможность заимствования средств также предоставлялась банками сроком на 18 месяцев.

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