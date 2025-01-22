Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садистку

Расследования 22.01.2025 19:57
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22.01.2025 19:57
Мачехе, истязавшей малолетнюю падчерицу, не удалось досрочно выйти на свободу из колонии. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял суд.В прокуратуре Волгоградской области рассказали, что адвокат Гульнары Низамовой обратился в суд с ходатайством о ее условно-досрочном освобождении. Прокуратура настаивала на отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства по причине того, что срок отбывания наказания у осужденной истекает лишь в феврале 2026 года, а каких-либо доказательств, свидетельствующих об исправлении Низамовой, не представлено. Волгоградский областной суд разделил мнение надзорного органа, оставив постановление Ленинского районного суда, вынесенное в ноябре прошлого года, об отказе в условно- досрочном освобождении Низамовой без изменения.
Напомним, в январе 2023 года Низамова была признана виновной за издевательства над падчерицей и получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Низамова в период с мая по июнь 2022 года истязала 8-летнюю дочь сожителя. В то время как отец девочки находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. При этом мучительница ребенка работала педагогом в школе.
Не выдержав издевательств, 28 июня 2022 года девочка выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Свою вину мачеха не признала.Фото прокуратуры Волгоградской области
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