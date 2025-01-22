Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садистку





Мачехе, истязавшей малолетнюю падчерицу, не удалось досрочно выйти на свободу из колонии. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял суд. Мачехе, истязавшей малолетнюю падчерицу, не удалось досрочно выйти на свободу из колонии. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял суд.

в январе 2023 года Низамова была признана виновной за издевательства над падчерицей и получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Низамова в период с мая по июнь 2022 года истязала 8-летнюю дочь сожителя. В то время как отец девочки находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. При этом мучительница ребенка работала педагогом в школе. Напомним, в январе 2023 года Низамова была признана виновной за издевательства над падчерицей и получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Низамова в период с мая по июнь 2022 года истязала 8-летнюю дочь сожителя. В то время как отец девочки находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. При этом мучительница ребенка работала педагогом в школе.

Не выдержав издевательств, 28 июня 2022 года девочка выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Свою вину мачеха не признала. Не выдержав издевательств, 28 июня 2022 года девочка выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Свою вину мачеха не признала.

В прокуратуре Волгоградской области рассказали, что адвокат Гульнары Низамовой обратился в суд с ходатайством о ее условно-досрочном освобождении. Прокуратура настаивала на отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства по причине того, что срок отбывания наказания у осужденной истекает лишь в феврале 2026 года, а каких-либо доказательств, свидетельствующих об исправлении Низамовой, не представлено. Волгоградский областной суд разделил мнение надзорного органа, оставив постановление Ленинского районного суда, вынесенное в ноябре прошлого года, об отказе в условно- досрочном освобождении Низамовой без изменения.