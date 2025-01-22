Росрыболовство: черноморская рыба безопасна для здоровья людей





В Керченском проливе и в прибрежной акватории Черного моря завершился этап исследований водных биоресурсов после разлива мазута. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росрыболовство, в результате исследований выяснилось, что рыба не представляет опасности при употреблении в пищу. Об этом, в частности, говорится в официальном сообщении Росрыболовства от 22 января.

Сообщается, что ученые провели тщательное обследование уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов. Исследования показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения. Выяснилось, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают мониторинг вновь образующихся участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. Экспедиции будут выполняться в течение всего 2025 года.

Фото: Росрыболовство / t.me