Спорт

Волгоградский футболист Максим Костюк перешел в «Ротор»

Спорт 22.01.2025 12:38
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22.01.2025 12:38


Полузащитник Максим Костюк сегодня, 22 января, стал игроком «Ротора». Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, 20-летний футболист подписал контракт с сине-голубыми на полтора года и отправился в Турцию в расположение нового коллектива.
Костюк является уроженцем Волгограда. Занимался футболом в «Судостроителе», Академии «Ротор» и спортивной школе «Ротор». В профессиональной карьере молодой спортсмен играл за «Электрон» из Великого Новгорода, в котором за 17 матчей забил два гола и отдал одну результативную передачу, а также за подмосковный клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, где провел 17 встреч. В общей сложности Максим сыграл на профессиональном уровне 40 матчей, в которых отличился дважды и выполнил две голевые передачи.
Отметим, Костюк, взявший 69 номер в новой команде, стал вторым новичком «Ротора» в зимнее межсезонье. Ранее в волгоградский клуб из ФК «Сочи» вернулся нападающий Илья Сафронов. 
Фото: СК «Ротор» /vk.com

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