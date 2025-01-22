В Волгоградской области под поезда попали шесть человек

Общество 22.01.2025 13:59
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22.01.2025 13:59
Количество несчастных случаев в зоне движения поездов в Волгоградской области уменьшилось более чем в 3 раза в 2024 году. Такие данные сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге. В 2023 году травмы на железной дороге получили 20 человек, а в 2024 году – шестеро.
Ранее, напомним, в Приволжской железной дороге, в которую входят Волгоградская, Саратовская и Астраханская области, сообщили, что в прошлом году на путях погибли 15 человек.
При этом основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Фото V102.RU
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