Телеком 22.01.2025 13:28 Реклама
0
22.01.2025 13:28 Реклама
В интернет-магазине билайна стартовал киберпонедельник. В рамках акции до 31 января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%. Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки Яндекса.
Помимо этого, в рамках акции в интернет-магазине оператора можно купить популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с выгодой в 4000 рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6500 рублей от розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.
Киберпонедельник в билайне — это возможность не только обзавестись новеньким смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.
Переходите на страницу акции в интернет-магазине билайна и делайте покупки выгодными.
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636
МегаФон расширил покрытие LTE в Волгоградской области22.01.2025 16:21 Реклама
Телеком 22.01.2025 16:21 Реклама
В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тысяч часов22.01.2025 11:17 Реклама
Телеком 22.01.2025 11:17 Реклама
Как импортозаместились дейтинги – исследование bigdata Т221.01.2025 10:14 Реклама
Телеком 21.01.2025 10:14 Реклама
Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта «Ростелекома»20.01.2025 17:06 Реклама
Телеком 20.01.2025 17:06 Реклама
«Ростелеком» подключает к цифровому видеонаблюдению сеть аптек Волгограда17.01.2025 16:11 Реклама
Телеком 17.01.2025 16:11 Реклама
Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме»17.01.2025 11:15 Реклама
Телеком 17.01.2025 11:15 Реклама
Волгоградцы стали чаще выбирать азиатское направление для зимнего отдыха16.01.2025 12:41 Реклама
Телеком 16.01.2025 12:41 Реклама
T2 подводит итоги 2024 года28.12.2024 13:20 Реклама
Телеком 28.12.2024 13:20 Реклама
«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке города25.12.2024 17:03 Реклама
Телеком 25.12.2024 17:03 Реклама
Число пользователей онлайн-банков в Волгоградской области выросло на 13%25.12.2024 12:28 Реклама
Телеком 25.12.2024 12:28 Реклама
«Ростелеком» организовал предпремьерный кинопоказ романтического сериала в Волгограде20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»20.12.2024 16:56 Реклама
Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама