«Нельзя забывать про большой футбол»: в Волжском ветераны «Торпедо» сыграли с командой из Белгорода





В Волжском Волгоградской области накануне, 18 января, прошел товарищеский матч между ветеранами местного «Торпедо» и чемпионами России 2024 года среди ветеранов — командой «БСК» из Белгорода. Игра, которая состоялась в манеже имени Александра Никитина, завершилась крупной победой гостей со счетом 9:1, сообщает V102.RU.

Дружеская встреча футболистов возрастной категории старше 40 лет была посвящена памяти заслуженного тренера России Василия Ивановича Руденко, чьими воспитанниками являются многие известные игроки волгоградских областных команд. Семья Василия Ивановича приняла участие в церемонии открытии матча, где прозвучали теплые слова о Руденко, а также футболисты и зрители почтили минутой молчания память заслуженного специалиста.





В составе «Торпедо» вышли на поле ветераны волжского футбола - Роман Семякин, Сергей Сечин, Антон Климов, Дмитрий Ильин и многие другие. В стане «БСК» одним из самых известных игроков оказался Виталий Булыга, выступавший в российском элитном дивизионе за «Крылья Советов», «Томь» и «Луч-Энергию». Также Булыга играл за сборную Беларуси. Кроме того, в составе коллектива из Белгорода выделялся нападающий Эльдар Низамутдинов. 43-летний спортсмен в 2003 году играл за волгоградский «Ротор» в премьер-лиге. В 2009 году Низамутдинов перешел в московский «Спартак», где его одноклубником был нынешний наставник сине-голубых Денис Бояринцев.

Белгородская команда оказалась сильнее хозяев. Уже по итогам первого тайма гости лидировали со счетом 5:0. Во второй половине «БСК» забил еще четырежды, а в составе «Торпедо» единственным мячом отметился Дмитрий Кисленко на 67-й минуте. Белгородские спортсмены были быстрее и выглядели явно свежее соперников, продемонстрировав высокие скорости практически по ходу всей игры.

Легендарный футболист «Торпедо» и «Энергии», а ныне тренер команды ветеранов «Торпедо» и руководитель Федерации футбола Волжского Дмитрий Пискунов в интервью корреспонденту сайта V102.RU рассказал об идеи организации матча и причинах столь крупного поражения.

- С нами связались руководители белгородской команды и предложили провести такой матч. От нас зависела организация встречи. Мы предложили провести поединок памяти Василия Руденко. Все футболисты Волжского прошли через этого специалиста так или иначе. Мы понимали, что приедет сильная команда с именитыми футболистами. К сожалению, в Волжском футбол 11 на 11 перестал культивироваться. Здесь играют только ветераны, с которыми ездим на финальную часть чемпионата России в своей категории. Решили собрать более-менее боеспособную команду. Белгород на голову сильнее - это вне всякого сомнения. Но, если мы не будем играть, то вообще забудем, что такое футбол 11 на 11. Наши футболисты выступают в ветеранском чемпионате старше 35 лет, при этом там формат и футбол другой — 8 на 8. Моментами мы смотрелись достаточно продуктивно. Скорость принятия решения разная. Однако - все равно надо играть, - считает победитель юношеского чемпионата Европы 1985 года в составе сборной СССР.





Также Дмитрий Владимирович озвучил не очень радостный прогноз о возможности возрождения профессионального футбола в Волжском. Напомним, в городе-спутнике в 2014 году местная «Энергия», выступавшая во Второй лиге, прекратила свое существование. В 2019 году была предпринята попытка возродить клуб - уже под названием «Торпедо». Только один сезон команда смогла продержаться на уровне КФК. В третьем дивизионе волжане тогда заняли пятое место.

- К сожалению, футбол сейчас требует больших финансовых затрат. В связи с нынешним положением в стране не каждый частный инвестор может помочь финансами. У нас таких больших любителей футбола нет. У руководителя белгородской команды своя частная компания, и он вкладывает деньги в футбол, потому что любит его. А у нас, к большому разочарованию, бюджетное финансирование пока очень скромное. Очень тяжело предсказать, когда возродится профессиональный футбол в Волжском, — подчеркнул Пискунов.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев