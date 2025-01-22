Под Волгоградом простятся с бойцом с позывным «Барс»





В поселке Песковатка Дубовского района Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом «Бессмертного Сталинграда» Андреем Базловым. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram-канале депутат Андрей Гимбатов.

Андрей Базлов вырос в Песковатке, окончил техникум в Волгограде. После обучения прошел срочную военную службу. Когда началась СВО, заключил контракт с Минобороной и пошел добровольцем.

— Немногословный, мужественный, надежный - он быстро занял свое место в отряде. На него можно было положиться и в бою, и в быту. Память об Андрее будет жить в сердцах его боевых товарищей, близких и друзей, — говорится в сообщении Telegram-канала депутата.

Прощание с Андреем Базловым состоится 23 января на кладбище поселка в 11:00.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me