Здание Минобороны в Волгограде огородили фанерой

В Волгограде огородили здание военной прокуратуры волгоградского военного гарнизона. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, забор из хрупкой фанеры появился вдоль сооружения, принадлежащего Минобороны РФ.





Читатели предположили, что забор поставили, чтобы уберечь пешеходов в связи с разрушением фасада. Не исключается также, что здесь в ближайшее время стартует ремонт.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что периодически от здания отваливались куски фасада, которые падали на пешеходную дорожку.