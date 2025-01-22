Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова





Житель Серафимовичского района Волгоградской области награжден медалью Жукова за боевые заслуги в ходе специальной военной операции, передает V102.RU со ссылкой на «Урюпинскую правду».

Подробности подвига бойца, как и его имя, остаются пока скрытыми по соображениям госбезопасности. Известно, что житель Волгоградской области служит по контракту мотострелком уже второй год.

Справка. Медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, а также за отличные показатели в боевой подготовке.

Фото: «Урюпинская правда»