Спорт

Ватерполисты «Спартака» дома обменялись победами с казанским клубом

Спорт 19.01.2025 13:02
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19.01.2025 13:02


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в родном бассейне в двух матчах очередного тура мужской Суперлиги с действующим чемпионом и обладателем Кубка России казанским «КОС-Синтезом» уступили со счетом 4:11 и выиграли - 10:9, сообщает V102.RU.

В этом сезоне финалисты прошлого чемпионата встречались ранее дважды. Оба раза победа оставалась за клубом из Татарстана - 11:7 в Волгограде и 17:6 в Казани. Кроме того, «КОС-Синтез» является лидером нынешнего турнира, а «Спартак» располагается на третьем месте. Отметим, в ходе длительной паузы в чемпионате волгоградский коллектив усилился Михаилом Иванковым из питерской «Балтики». Ранее Иванков уже выступал за красно-белых. 

17 января команда Владимира Карабутова провела первый матч в 2025 году против принципиальных соперников. Счет в поединке открыл игрок гостей Арслан Закиров. Тимур Шайхутдинов сравнял в контратаке спустя полторы минуты. Стартовый период казанские спортсмены выиграли минимально - 3:2. В следующей четверти зрители увидели всего два точных попадания. С обеих сторон отличились Роман Усов и Арслан Закиров. 

Вторую половину игры хозяева провалили. Третья восьмиминутка осталась полностью за «КОС-Синтезом», чьи ватерполисты отправили три безответных мяча на данном отрезке. В заключительном периоде ситуация для волгоградцев не улучшилась. Гости еще четырежды забросили, а в составе «Спартака» единственный раз голевым действием отметился Роман Усов в самой концовке. В итоге 11:4 - крупная победа казанского клуба в первом раунде противостояния одних из главных фаворитов сезона.


Накануне, 18 января, в повторной встрече первый мяч команды оформили только ближе к середине стартовой восьмиминутки — отличился игрок гостей Сергей Лисунов. Почти сразу же Владимир Нежинский реализовал большинство и сравнял, а вскоре еще одним численным преимуществом воспользовался Тимур Шайхутдинов, который вывел хозяев вперед. При этом казанские ватерполисты усилиями Даниила Пронина до перерыва успели отыграться. Во второй восьмиминутке команды устроили голевую перестрелку, забросив пять мячей на двоих, но минимальное преимущество к середине поединка было у хозяев бассейна - 5:4.

Отдых пошел волгоградским спортсменам явно на пользу. Красно-белые провели третью четверть по-хозяйски - Константин Шейкин, Михаил Иванков, Степан Андрюков и Роман Усов поразили ворота, на что оппоненты ответили всего двумя результативными выстрелами. Отрыв «Спартака» увеличился до трех точных попаданий. В последней четверти казанцы проявили характер и предприняли активные попытки уйти от поражения. Почти за три минуты до конца Адель Латыпов сократил отставание до минимума и вернул серьезную интригу. Однако все же «Спартак» удержал имеющийся отрыв и выиграл в непростом и принципиальном противостоянии со счетом 10:9. 

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Спартак», заработав 27 очков, остался на третьем месте. В следующем туре красно-белые 24 и 25 января на выезде встретятся с астраханским «Динамо», которое идет на второй позиции.   

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

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