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Волгоградцев приглашают получить профессию водителя трамвая

Главное 22.01.2025 10:40 Реклама
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22.01.2025 10:40 Реклама


Трамвай – самый эффективный, комфортный и экологичный вид транспорта. Он может перевозить большие потоки пассажиров на значительные расстояния, удобный, вместительный, надежный и очень популярный в Волгограде.
Водитель трамвая – профессионал, который умеет не только управлять всеми моделями трамвайных вагонов, но и обеспечивать безопасность пассажирских перевозок, культурно обслуживать пассажиров, соблюдать расписание движения, принимать плату за проезд.

Не секрет, что многие волгоградцы хотели бы стать водителями трамвая – эта профессия набирает популярность. Кандидатов привлекают достойная зарплата, доставка служебным транспортом, полный социальный пакет, а также социальные льготы – дополнительные дни к отпуску и возможность досрочного выхода на пенсию.
ИА «Высота 102» узнало, как обучиться на водителя трамвая в Волгограде и получить новую профессию с нуля.
Предварительный отбор
В Волгограде курсы по подготовке водителей транспортных средств категории «Tm» (управление трамваем) проводит организация-перевозчик АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Для того, чтобы стать учеником водителя, необходимо пройти профессиональный отбор (документарную проверку и отборочное собеседование). При положительном результате его прохождения кандидат будет направлен на предварительную медицинскую комиссию.

После получения заключения медкомиссии о том, что кандидат годен по состоянию здоровья и не имеет противопоказаний, происходит зачисление на курсы подготовки водителей трамвая и заключение ученического договора. Для поддержки обучающихся во время обучения, которое длится около 5,5 месяцев, АО «ЭлектроТранспорт Плюс» выплачивает ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.
Обучение
Обучение на курсах подготовки водителей категории «Tm» проходит в несколько этапов по утвержденным программам, в специально оборудованном кабинете и непосредственно на подвижном составе. В программу теоретической подготовки входят дисциплины: правила дорожного движения, устройство трамвайных вагонов, электроснабжение трамваев, организация движения трамваев, культура обслуживания пассажиров, охрана труда, основы транспортной безопасности и правила оказания первой помощи.

Теоретический курс проходит в течение 366 академических часов в графике пятидневной рабочей недели на территории трамвайного депо по адресу ул. Ангарская, 52а. По окончании теоретической подготовки ученики сдают промежуточный экзамен, при положительной сдаче которого допускаются к практическому обучению вождения трамвая.

Обучение вождению осуществляется на «учебном» подвижном составе в количестве 140 часов под руководством мастера профессионального обучения вождению. На этом этапе ученик осваивает технику вождения трамвая, знакомится с маршрутами, наличием и особенностями проезда спец. частей контактной сети и путевого хозяйства, особенностями проезда перекрёстков, участков с тяжелыми условиями движения и пр.
По окончании этапа обучения вождению и положительного результата внутреннего квалификационного экзамена ученик направляется в МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области для получения удостоверения на право управления транспортным средством категории «Tm».
После получения удостоверения водитель направляется на «пассажирскую» стажировку (100 часов) на маршрутах трамвайного парка (депо) под руководством водителя-инструктора. На этом этапе водитель приобретает навыки работы с пассажирами при осуществлении высадки и посадки в зоне остановки, работы по расписанию и пр.

Успешно сдав квалификационный экзамен по работе на «пассажирском» трамвае, водитель допускается к самостоятельной работе на регулярных городских пассажирских маршрутах.
Уточнить подробности обучения и записаться на собеседование можно по телефону: 23-86-42 (отдел кадров) и +7(909) 385-14-97 (сектор обучения).
Фото: пресс-служба АО «ЭлектроТранспорт Плюс»
Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneP5zK3Q7hJ

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