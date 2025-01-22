В Волгограде спасатели освободили двух раненых женщин из искореженной машины

Происшествия 22.01.2025 11:27
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22.01.2025 11:27
Сотрудники муниципальной службы помогли в спасении двух женщин, пострадавших в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, спасатели уже через пять минут были на месте аварии, случившейся вечером 21 января в Краснооктябрьском районе. Две женщины оказались заблокированными в салоне смятой «Лады Гранты».
Аварийно-спасательная группа за несколько минут разрезала кузов машины с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Это позволило уже находящимся на месте медикам оперативно приступить к оказанию медицинской помощи пострадавшим.
Напомним, жесткая авария произошла на проспекте Металлургов. Лада Гранта после столкновения с автомобилем Kia влетела в ограждение путепровода. В аварии пострадали две женщины.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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