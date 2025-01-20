



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 января, в очередном туре женской Суперлиги на домашней «Динамо Арене» уступили «Ростов-Дону» со счетом 33:37. Волгоградская команда показала одну из лучших своих игр в этом сезоне и сражалась на равных с действующим вице-чемпионом России и единоличным лидером нынешнего турнира, но концовка захватывающей встречи осталась за гостьями, сообщает V102.RU.

Бело-голубые в данном поединке не могли рассчитывать на Софию Романенко и ее тезку Лыжину из-за проблем со здоровьем одних из важных членов команды. Но при этом вернулась в состав Олеся Черненко, пропустившая выездное противостояние с ЦСКА 15 января. Волгоградки, как и в предыдущем матче, хорошо стартовали. Анастасия Шкитина оперативно открыла счет в быстром отрыве. Ростовчанки, до этого одержавшие 18 побед во всех 18 турах, тут же сравняли — отличилась воспитанница волгоградского гандбола Дарья Стаценко. Далее соперники обменивались точными попаданиями. Динамовки выходили вперед, а гостьи неизменно отыгрывались.

На пятой минуте желто-черные получили право на исполнение семиметрового. Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев выразил активное несогласие с решением бригады арбитров, за что получил желтую карточку. Пенальти реализовала Кристина Кожокарь - коллектив с берегов Дона впервые вышел вперед в этом матче. Теперь уже бело-голубые примерили на себя роль догоняющих. Отметим, волгоградские исполнительницы с этой задачей успешно справлялись на протяжении нескольких последующих минут, регулярно догоняя оппоненток.

В середине тайма после реализаций Олеси Черненко и Арины Безбабных хозяйки оторвались на два мяча. Подопечные Дмитриева не собирались останавливаться на достигнутом. Вскоре бомбардирские качества проявили две Екатерины — Долматова и Скивко, а после сейва волгоградского вратаря Марии Дувакиной капитан команды Софья Васильева в результативной контратаке довела преимущество динамовок до «плюс четыре». Такой ход событий явно не входил в планы ростовского коллектива, поэтому их главный тренер Ирина Дибирова срочно вмешалась в ситуацию взятым тайм-аутом.

В начале третьей десятиминутки тайма Виктория Турусина с двух попыток оба раза реализовала пенальти. В первом тайме бело-голубым удавались быстрые атаки, в ходе которых, в частности, отличилась дважды подряд Анастасия Шкитина. До старта заключительного отрезка первой половины гандболистки «Синары», поймавшие кураж, при активной поддержке своих болельщиков удерживали солидный отрыв в четыре мяча. Однако за две минуты до перерыва гостьи совершили рывок, в результате которого преимущество «Динамо-Синары» по итогам первого тайма свелось к минимуму — 19:18.

Второй тайм для хозяек площадки стартовал неудачно. Анна Сень и Кристина Кожокарь отличились по разу - впервые за долгое время «Ростов-Дон» вышел вперед. Теперь уже Евгений Дмитриев оперативно попытался повлиять на неудачный отрезок и воспользовался своим минутным перерывом. Гандболистки «Синары» со временем пришли в себя — на 36-й минуте Екатерина Долматова с дальней дистанции сделала счет равным — 22:22. Далее зрители наблюдали голевую перестрелку. Дончанки выходили вперед, а динамовки почти сразу же отыгрывались.

В начале второй половины тайма Турусина реализовала очередной семиметровый, а затем Васильева с левого края установила паритет - 28:28. При практически равной игре небольшим преимуществом владели гостьи. В заключительной десятиминутке Ярослава Фролова реализовала свои моменты, после чего дончанки оторвались на два мяча. Евгений Дмитриев использовал последний тайм-аут для тактических указаний.

Бело-голубым пришлось рисковать и бросать все силы в атаку. В концовке сказалась усталость волгоградских спортсменок, которые провели сверхнапряженный матч. «Ростов-Дон» за счет опыта выиграл со счетом 37:33 и одержал 19-ю победу в Суперлиге. А «Динамо-Синара» показало высокий уровень гандбола на фоне сильного соперника и проявило настоящий характер, основательно потрепав нервы серьезному противнику, но удача сегодня была, к сожалению, не на их стороне.

Самой результативной гандболисткой в составе хозяек стала Анастасия Шкитина, забросившая девять мячей, а лучшим игроком команды признана Екатерина Долматова, которая отметилась семью попаданиями. У ростовчанок девять раз поразила ворота Кристина Кожокарь, а лучшим игроком стала Ярослава Фролова.

Волгоградская команда осталась на седьмом месте с 15-ю очками и выше уже не поднимется. В заключительной игре первой части предварительного этапа бело-голубые 25 января на выезде встретятся с ижевским «Университетом», а затем «Динамо-Синару» ожидает двухматчевое противостояние с «Астраханочкой» в четвертьфинале Кубка России.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Ростов-Дон» vk.com