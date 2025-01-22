Общество

В Камышине семьям героев СВО передали ордена Мужества

Общество 22.01.2025 13:05
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22.01.2025 13:05


Сегодня, 22 января, в городе Камышине Волгоградской области родственникам троих военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали ордена Мужества и медаль «За верность долгу». Как сообщили V102.RU в администрации города, посмертно высокими государственными наградами отмечены Юрий Костюк, Никита Мещеряков и Сергей Миллер. 

Ордена Мужества передали родным погибших замглавы городского округа и военный комиссар – Дмитрий Резвов и Андрей Кадацкий. 

Юрий Костюк и Никита Мещеряков были посмертно удостоены ордена Мужества, Сергей Миллер посмертно удостоен медали «За верность долгу».

Фото: администрация Камышина / t.me

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