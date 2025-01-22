В Камышине семьям героев СВО передали ордена Мужества

Сегодня, 22 января, в городе Камышине Волгоградской области родственникам троих военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали ордена Мужества и медаль «За верность долгу». Как сообщили V102.RU в администрации города, посмертно высокими государственными наградами отмечены Юрий Костюк, Никита Мещеряков и Сергей Миллер.
Ордена Мужества передали родным погибших замглавы городского округа и военный комиссар – Дмитрий Резвов и Андрей Кадацкий.
Юрий Костюк и Никита Мещеряков были посмертно удостоены ордена Мужества, Сергей Миллер посмертно удостоен медали «За верность долгу».
Фото: администрация Камышина / t.me