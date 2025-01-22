Общество

Волгоградский ученый предупредил о последствиях теплого января

Общество 22.01.2025 11:00
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22.01.2025 11:00


Очередной сюрприз преподнесла погода в Волгоградской области. Еще на днях в регионе было тепло, а сегодня, 22 января, вдруг ударили морозы. Почему вдруг? Вроде бы для января – это обычное дело. Но нынешняя зима явно отличилась не только отсутствием снега, к чему жители даже стали привыкать, но и стабильными плюсовыми температурами, больше подходящими для весны. 

Научный сотрудник научно-учебной лаборатории «Ботанический сад» Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Попов в интервью корреспонденту ИА «Высота 102» рассказал о последствиях теплого января для растений в дикой природе и на дачных участках. 

– В связи с аномально теплой зимой жители региона наблюдают необычные для этого времени года явления: в лесах растут грибы, набухают почки на сирени и вербе. Обеспокоенные дачники делятся фото, как готовы распуститься и розы. Но вот сегодня в регионе уже похолодало. Как такие перепады в температурах повлияют на их рост и цветение, когда придет настоящая весна?

Любые серьёзные отклонения от типичного хода событий, как правило, вредны для растений, которые, естественно, приспособлены к средним значениям климатических показателей.

Кроме того, именно зимой несвоевременный выход из покоя – состояния, позволяющего пережить неблагоприятные зимние условия – помешает в дальнейшем, когда снова наступят морозы (особенно, если похолодает резко). А морозы, скорее всего, наступят, ведь пока только середина зимы.

– Насколько часты такие явления, как оживление растений зимой, для нашего региона?

– Редки. Всё-таки обычно погода держится в пределах средних значений, когда покой большинства растений не прерывается. Поэтому на такую аномалию все и обращают внимание.

– Можно ли уберечь растения (деревья, цветы) на своих участках от стрессов, связанных с подобными явлениями или такие процессы безопасны для растений?

Такие явления нежелательны и небезопасны, но уберечь растения от них непросто, особенно, когда растений много. Слишком большой объём работы пришлось бы выполнить, да и как заранее угадать, что именно эта зима будет такой?

Например, стабильнее микроклимат под какими-либо укрытиями. Естественное укрытие — снег, но снега у нас сейчас нет. Можно укрывать чем-то другим: листьями, опилками, специальными укрывными материалами. Тогда воздух вокруг растений и верхний слой почвы не так быстро нагреваются и остывают, и это выравнивает кратковременные колебания, даже довольно резкие. Но в длительную оттепель прогреются и укрытые растения, а под укрывным материалом будет скапливаться влага, что может привести к вымоканию и загниванию, что особенно опасно. Поэтому в такие оттепели укрытия лучше проветривать.

– Какие растения менее всего устойчивы перед такими температурными перепадами?

– Те, которые легко выходят из покоя. Это или раннецветущие, только и ждущие первого весеннего тепла, или южные, не склонные к долгому глубокому покою (вроде персиков, рододендронов).

Если не вовремя начинается сокодвижение, развитие побегов, распускание бутонов, при последующих морозах наполненные водой части могут промерзать и отмирать.

В чём-то похожая ситуация была в прошлом году, только не в январе, а весной. Весна была очень ранняя, многие ранневесенние растения «проснулись» ещё в марте, к концу апреля температура воздуха доходила почти до +30, что привело к бурному росту и развитию даже не весенних, а летних растений. Но в начале мая во многих районах Волгоградской области резко похолодало, и ночью 4 мая случился заморозок. От этого заморозка даже у многих дикорастущих видов погибли листья, бутоны и цветки, то же коснулось и культурных растений.

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