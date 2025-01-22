Общество 22.01.2025 14:31 Реклама
0
22.01.2025 14:31 Реклама
Совет молодёжи ЕвроХим-ВолгаКалия совершил дружественный визит к Сергею Александровичу Свидзинскому, первооткрывателю Гремячинского месторождения калийных солей. Жизненный и трудовой путь Сергея Александровича служит для молодых специалистов и всех сотрудников комбината примером беззаветной преданности своему делу и стремления к достижениям. Открытое им месторождение стало основой для создания современного предприятия, которое вносит значительный вклад в развитие экономики как Волгоградской области, так и всей России.
По инициативе Свидзинского в 1979 году была организована разведка калийных солей на юге области, в районе города Котельниково. В результате бурения первой скважины был обнаружен сильвинит, а затем пробурено еще четыре скважины, что позволило оконтурить площадь и определить высокое качество запасов.
Обнаруженное месторождение было названо Гремячинским. В 2006 году минерально-химическая компания ЕвроХим победила на аукционе на доразведку и эксплуатацию месторождения. Было создано дочернее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий. В 2009 году детальная разведка месторождения была завершена и подсчитаны запасы сырья.
В честь первооткрывателя месторождения в городе Котельниково названа улица имени Свидзинского.
Встреча с Сергеем Александровичем пролетела на одном дыхании, а тёплая, дружеская атмосфера объединила два поколения. Участники Совета молодёжи ощутили важность своей миссии и гордость за возможность пообщаться с человеком, который стал основоположником калийной отрасли на их родной земле. Ребята передали привет от всех работников ЕвроХим-ВолгаКалия и вручили памятные подарки и полезные угощения.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP5zRP335H
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Евгением Марусиком22.01.2025 16:33
Общество 22.01.2025 16:33
В Волгограде сбежавших из дома детей нашли в ТЦ «Мармелад»22.01.2025 15:50
Общество 22.01.2025 15:50
Под Волгоградом простятся с бойцом с позывным «Барс»22.01.2025 15:37
Общество 22.01.2025 15:37
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова22.01.2025 15:17
Общество 22.01.2025 15:17
В Волгоградской области под поезда попали шесть человек22.01.2025 13:59
Общество 22.01.2025 13:59
Яндекс: в феврале в Волгоград приедет вдвое больше туристов, чем год назад22.01.2025 13:55
Общество 22.01.2025 13:55
Ещё 50 мотоциклов от жителей региона передали волгоградским бойцам22.01.2025 13:14
Общество 22.01.2025 13:14
В Камышине семьям героев СВО передали ордена Мужества22.01.2025 13:05
Общество 22.01.2025 13:05
Под Волгоградом нашли 16-летнюю беглянку со стажем22.01.2025 12:02
Общество 22.01.2025 12:02
Здание Минобороны в Волгограде огородили фанерой22.01.2025 11:50
Общество 22.01.2025 11:50
Волгоградский ученый предупредил о последствиях теплого января22.01.2025 11:00
Общество 22.01.2025 11:00
«Это какой-то рок»: под Волгоградом участник СВО скончался во время отпуска22.01.2025 10:40
Общество 22.01.2025 10:40
Волгоградцы в феврале получат квитанции за капремонт по новым тарифам22.01.2025 10:33
Общество 22.01.2025 10:33
В Волгограде мемориалу на Аллее Героев возвращают исторический гранит22.01.2025 10:30
Общество 22.01.2025 10:30
Волгоградцам рассказали, как получить детские пособия в 2025 году22.01.2025 10:08
Общество 22.01.2025 10:08