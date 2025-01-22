



Совет молодёжи ЕвроХим-ВолгаКалия совершил дружественный визит к Сергею Александровичу Свидзинскому, первооткрывателю Гремячинского месторождения калийных солей. Жизненный и трудовой путь Сергея Александровича служит для молодых специалистов и всех сотрудников комбината примером беззаветной преданности своему делу и стремления к достижениям. Открытое им месторождение стало основой для создания современного предприятия, которое вносит значительный вклад в развитие экономики как Волгоградской области, так и всей России.

По инициативе Свидзинского в 1979 году была организована разведка калийных солей на юге области, в районе города Котельниково. В результате бурения первой скважины был обнаружен сильвинит, а затем пробурено еще четыре скважины, что позволило оконтурить площадь и определить высокое качество запасов.





Обнаруженное месторождение было названо Гремячинским. В 2006 году минерально-химическая компания ЕвроХим победила на аукционе на доразведку и эксплуатацию месторождения. Было создано дочернее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий. В 2009 году детальная разведка месторождения была завершена и подсчитаны запасы сырья.

В честь первооткрывателя месторождения в городе Котельниково названа улица имени Свидзинского.





Встреча с Сергеем Александровичем пролетела на одном дыхании, а тёплая, дружеская атмосфера объединила два поколения. Участники Совета молодёжи ощутили важность своей миссии и гордость за возможность пообщаться с человеком, который стал основоположником калийной отрасли на их родной земле. Ребята передали привет от всех работников ЕвроХим-ВолгаКалия и вручили памятные подарки и полезные угощения.





Фото: пресс-служба предприятия

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