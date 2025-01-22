Ещё 50 мотоциклов от жителей региона передали волгоградским бойцам





Сегодня, 22 января, в зону специальной военной операции направили 50 мотоциклов, деньги на которые пожертвовали жители региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, спецгруз был сформирован по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Легкая мототехника необходима на линии фронта для выполнения поставленных задач. Она закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, - уточнили в обладмине.

Напомним, ранее регион уже сформировал несколько партий аналогичных грузов. Вместе с мотоциклами в зону спецоперации также были отправлены бронеавтомобили «Сармат».

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области