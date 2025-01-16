Спорт 16.01.2025 11:35
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16.01.2025 11:35
Валентина Косолапова и Анастасия Матвеева стали призерами Всероссийских стартов по легкой атлетике, которые состоялись в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВГАФК, серебряным призером стала Валентина Косолапова. В финальной попытке в тройном прыжке она «улетела» на 13.31 м. Бронзовая медаль у Анастасии Матвеевой, прыгнувшей на 13.02 м. Победительницей в этом виде программы «Рождественского Кубка» стала Виктория Горлова из Московской области с результатом 14.02 м.
К слову, Валентина Косолапова является дочерью бывшего председателя Волгоградской гордумы Андрея Косолапова. А Анастасия Матвеева – наследница олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, которая прославилась в прыжках в длину и в тройном прыжке.
Фото сайта ВГАФК
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