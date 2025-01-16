Спорт

Дочки двух известных волгоградцев стали призерами легкоатлетического турнира

Спорт 16.01.2025 11:35
0
16.01.2025 11:35


Валентина Косолапова и Анастасия Матвеева стали призерами Всероссийских стартов по легкой атлетике, которые состоялись в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВГАФК, серебряным призером стала Валентина Косолапова. В  финальной попытке в тройном прыжке она «улетела» на 13.31 м. Бронзовая медаль у Анастасии Матвеевой, прыгнувшей на 13.02 м. Победительницей в этом виде программы «Рождественского Кубка» стала Виктория Горлова из Московской области с результатом 14.02 м.
К слову, Валентина Косолапова является дочерью бывшего председателя Волгоградской гордумы Андрея Косолапова. А Анастасия Матвеева – наследница олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, которая прославилась в прыжках в длину и в тройном прыжке. 
Фото сайта ВГАФК

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
15.01.2025 22:08
Спорт 15.01.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2025 16:36
Спорт 15.01.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.01.2025 10:35
Спорт 15.01.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.01.2025 20:48
Спорт 14.01.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.01.2025 15:53
Спорт 13.01.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2025 13:31
Спорт 12.01.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2025 10:38
Спорт 12.01.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2025 08:02
Спорт 12.01.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2025 22:26
Спорт 10.01.2025 22:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2025 06:13
Спорт 10.01.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2025 20:00
Спорт 09.01.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2025 11:55
Спорт 08.01.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.01.2025 17:32
Спорт 07.01.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.01.2025 07:14
Спорт 06.01.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.01.2025 12:20
Спорт 04.01.2025 12:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
В Волжском владельцев пекарни осудят за отравление покупателей салатом с сальмонеллойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подрядчик сорвал строительство водолечебницы за 352 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
Бочаров напомнил чиновникам о совести при подготовке к 80-летию Великой ПобедыСмотреть фотографии
11:35
Дочки двух известных волгоградцев стали призерами легкоатлетического турнираСмотреть фотографии
11:26
О подготовке к 80-й годовщине Великой Победы доложат чиновники БочаровуСмотреть фотографии
11:05
Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газомСмотреть фотографии
10:52
Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В МЧС сообщили причину смертельного пожара на ул. Буханцева в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Камышине откроют крещенскую купель 18 январяСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде сэкономят 16 млн рублей на обновлении сквера у ЗАГСа Советского районаСмотреть фотографии
10:21
Ассенизатор отравил нечистотами землю у ЖК «Победа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде оперативники задержали двух мужчин за печать фейковых документовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Волгоградцам объяснили, как избежать переплат за электроотоплениеСмотреть фотографии
09:34
Под Волгоградом многодетная семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:09
Мясо и молоко резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Волгоградские полицейские раскрыли грабеж пятилетней давностиСмотреть фотографии
08:12
«По-другому и не будет?»: цены на бензин в Волгоградской области продолжили расти в 2025 годуСмотреть фотографии
07:27
Минимум зелени и ноль машино-мест: на севере Волгограда построят новый торговый комплексСмотреть фотографии
06:39
В России с 1 января можно возместить убытки за ДТП по ОСАГО онлайнСмотреть фотографии
22:30
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартире на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
22:08
Гандболистки «Динамо-Синары» в жесткой борьбе уступили ЦСКАСмотреть фотографии
21:20
Участники СВО получат возможность бесплатной реабилитации на курортах РФСмотреть фотографии
21:00
В Волжском директора стройфирмы поймали на покупке дипломаСмотреть фотографии
20:40
В ЦПКиО Волгограда появятся китайские голографические фонтаныСмотреть фотографии
20:20
Второй за неделю череп человека нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
В облсельхозе рассказали, как погодная аномалия отразилась на озимыхСмотреть фотографии
19:23
Волгоградцев предупредили о возможном замедлении Интернета из-за крупной аварииСмотреть фотографии
18:52
Президент утвердил выплаты в размере 80 тысяч ветеранам ВОВ к юбилею ПобедыСмотреть фотографии
18:35
Отвечать будет... Кто? В Городище провалили благоустройство площади Павших БорцовСмотреть фотографии
17:42
Тепловая компания Котово ответила за грабительские платежки по отоплениюСмотреть фотографии
 