Расследования

Под Волгоградом сменили главу района

Расследования 22.01.2025 15:53
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22.01.2025 15:53


Сергей Тыщенко сегодня, 22 января, стал главой Котельниковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципалитета, он был избран депутатами  по итогам конкурса по отбору кандидатур единогласно. 
Сергей Фёдорович родился 27 сентября 1967 года в хуторе Чиганаки Котельниковского района. После окончания Дубовского педагогического училища в 1987 году начал работать учителем, с 2004 по 2005 годы трудился директором  школы, после чего стал главой  Нижнеяблочного сельского поселения. 
С 2014 по 2019 год являлся главой  Котельниковского муниципального района и председателем Котельниковского районного Совета народных депутатов на неосвобожденной основе. С 2019 года по 22 января 2025 года возглавлял Котельниковский районный Совет народных депутатов. А теперь после пятилетнего перерыва он вернулся на должность руководителя муниципалитета. 
У Сергея Федоровича есть семья – жена и двое детей. 
До сегодняшнего дня, напомним, главой Котельниковского района был Сергей Понкратов. 
Фото администрации Котельниковского района

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