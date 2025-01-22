Под Волгоградом сменили главу района

Расследования 22.01.2025 15:53
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22.01.2025 15:53
Сергей Тыщенко сегодня, 22 января, стал главой Котельниковского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципалитета, он был избран депутатами по итогам конкурса по отбору кандидатур единогласно.
Сергей Фёдорович родился 27 сентября 1967 года в хуторе Чиганаки Котельниковского района. После окончания Дубовского педагогического училища в 1987 году начал работать учителем, с 2004 по 2005 годы трудился директором школы, после чего стал главой Нижнеяблочного сельского поселения.
С 2014 по 2019 год являлся главой Котельниковского муниципального района и председателем Котельниковского районного Совета народных депутатов на неосвобожденной основе. С 2019 года по 22 января 2025 года возглавлял Котельниковский районный Совет народных депутатов. А теперь после пятилетнего перерыва он вернулся на должность руководителя муниципалитета.
У Сергея Федоровича есть семья – жена и двое детей.
До сегодняшнего дня, напомним, главой Котельниковского района был Сергей Понкратов.
Фото администрации Котельниковского района
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