Волгоградцы в феврале получат квитанции за капремонт по новым тарифам





В Волгоградской области с 1 января в регионе установлен новый минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на ближайшие три года. Как сообщает V102.RU, уже в феврале волгоградцы получат квитанции с учетом увеличенных тарифов.

Так, минимальная плата за капремонт составит 10,93 рублей за квадратный метр общей жилплощади. С 2026 года, напомним, взнос увеличится до 13,66 рублей, а с 2027 года – до 17,07.

Напомним, ранее в региональной администрации поясняли, что утверждение тарифа сразу на три предстоящих года позволит улучшить качество планирования расходов фонда капитального ремонта. Кроме того, власти неоднократно подчёркивали, что даже с учётом предстоящих повышений тариф останется ниже, чем в некоторых других соседних регионах.