Общество 22.01.2025 10:40
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22.01.2025 10:40
В Елани Волгоградской области простятся с Евгением Киршиным, который скончался от сердечного приступа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд помощи участникам СВО «Сердце Елани», сердце 41-летнего бойца перестало биться, когда он приехал с передовой домой в краткосрочный отпуск.
Напомним, в начале 2025 года в Елани трагически погиб Денис Доценко, который возвращался на СВО после похорон отца, также погибшего в зоне спецоперации. Его сбила машина, когда он вышел из своего автомобиля на обочину.
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