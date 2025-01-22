В Госдуме предложили разрешить мохнатых сокамерников заключенным





В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету», с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

Депутат считает, что данная мера поспособствует успешной социализации заключенных.

– Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных, – говорится в письме, направленном Араповым министру юстиции РФ Константину Чуйко.

Также автор предложения напомнил, что в некоторых исправительных учреждениях России уже есть подобная практика взаимодействия с животными или содержания их с разрешения администрации. Однако она еще не вошла в системность во всей стране.

Депутат отметил, что животные могут быть взяты из приютов для бездомных животных, что также будет способствовать решению проблемы нехватки в России указанных приютов.