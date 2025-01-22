В Волгограде сотрудники Следственного управления СК России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованного преступного сообщества. Длительное время преступники вывозили для продажи за границу рога краснокнижных сайгаков. Во время обысков следователи изъяли свыше 2000 рогов сайгака, что эквивалентно гибели более 1000 животных.





Четверка злоумышленников обвиняется по двум статьям УК РФ: по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ – создание и участие в преступном сообществе, а также ч. 3 ст. 258.1 УК РФ – незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами.

Известно, что преступный бизнес на территории России наладил гражданин иностранного государства. По данным СК России, с февраля 2022 года и на протяжении более двух лет члены ОПГ вывозили рога на Дальний Восток из южных регионов. Далее товар передавался иностранным покупателям.

– География нелегального бизнеса охватывала Саратовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, а также Приморский край и Республику Бурятию, – сообщили в Следственном комитете России. – Рога приобретались вблизи границы с Казахстаном, после чего их доставляли в город Волжский Волгоградской области. Оттуда незаконный товар пересылался почтовыми отправлениями на Дальний Восток, а затем реализовывался на международном рынке.

За границей, по данным следователей, их широко применяли затем в восточной медицине.

– Лидер преступного сообщества покинул территорию России, в связи с чем объявлен в международный розыск, – сообщают в СК. – Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Остальные участники преступного сообщества задержаны: один доставлен из Приморского края, второй — из Астраханской области, еще двоих задержали в городе Волжском.

На имущество обвиняемых наложен арест, фигурантам предъявлено обвинение. Трое злоумышленников сейчас находятся в СИЗО, еще один – под домашним арестом.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: СК России