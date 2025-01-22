В Котельниковском районе Волгоградской области двое рыбаков попались на незаконном вылове рыбы сетями. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, мужчины были задержаны в ходе рейда, которые проводили инспекторы совместно с сотрудниками полиции.

Рыбаки с использованием пластиковой лодки с подвесным мотором и 10 ставных сетей добывали водные биологические ресурсы в 1,3 км юго-западнее хутора Веселый. В общей сложности они поймали 172 экземпляра рыбы: 44 карася, 14 судаков, 6 толстолобиков, 8 сазанов и 100 лещей. Ущерб оценивается в 120 220 рублей.

- Материалы дела, вместе с вещественными доказательствами готовятся для передачи в правоохранительные органы, - уточнили в ведомстве.

Помимо незаконно добытой рыбы у нарушителей изъяли лодку с мотором, автомобиль с прицепом и сети.

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны