Яндекс: в феврале в Волгоград приедет вдвое больше туристов, чем год назад

В Волгоградской области бронирование отелей и апартаментов на февраль выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102» пришли аналитики Яндекс Путешествий. В среднем туристы готовы отдать за ночь на волгоградской земле 5 400 рублей.

Изучив спрос, эксперты сообщают, что в феврале 2025 года в регион едут в среднем на 2 дня. Искать отели и бронировать номера туристы начинают примерно за 52 дня до поездки.

К слову, самым популярными местами для путешественников стал Крым, Алтай и Красноярский край. Бронирование отелей в этих регионах в среднем выросло в 2 и 2,6 раза. В общем топе Волгоградская область заняла седьмое место.