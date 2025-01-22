Под Волгоградом хозяин дома чуть не оставил без глаза гостя

Правоохранители расследуют дело о причинении телесных повреждений жителю Еланского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступление было совершено 10 января 2025 года.

В этот день в гости к подозреваемому пришел его 33-летний приятель. Мужчина выпили, после чего гостя потянуло в сон. Это не понравилось хозяину, который разбудил товарища и предложил ему уйти, но получил отказ. Разозлившись, негостеприимный хозяин схватил кухонный нож и нанес удар гостю в область глаза.

Мужчине повезло – глаз остался целым, а характер ранения эксперты посчитали причинившим легкий вред здоровью. А вот хозяину придется отвечать за свой поступок по уголовной статье.

Фото V102.RU (архив)