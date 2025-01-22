В Волгограде сбежавших из дома детей нашли в ТЦ «Мармелад»

Сегодня, 22 января, двух девочек-подростков, которых разыскивали в Волгограде с вечера 21 января, обнаружили в торговом центре, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- По предварительной информации, преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено, - уточнили в главке.

Известно, что девочек, которым 14 и 15 лет, нашли в торговом центре «Мармелад» в Дзержинском районе. Две сестры, напомним, проживают в Тракторозаводском районе Волгограда, где их первоначально и искали.

Инспекторы ПДН в настоящее время работают с беглянками их родителями. Выясняются обстоятельства, толкнувшие детей на побег из дома.

Фото из архива V102.RU