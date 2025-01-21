Экономика

Работники «Красного Октября» приняли участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2024»

Экономика 21.01.2025 16:47 Реклама
0
21.01.2025 16:47 Реклама


На мероприятии, проходившем в Москве с 3 по 7 января, волгоградское металлургическое предприятие представила семья Евгения и Марии Маковых. Поездка в столицу на новогодних каникулах стала главной наградой за победу в финале заводского этапа конкурса «Семья металлургов-2024».
Конкурс на «Красном Октябре» проходил второй год подряд, его организатором выступил заводской профсоюзный комитет.
Евгений Маков работает на предприятии почти десять лет, занимает должность слесаря-ремонтника металлургического оборудования отделения проката тонкого листа листопрокатного цеха. Его супруга Мария трудится контролером в производстве черных металлов в отделе технического контроля. Они воспитывают двух дочерей – Наталью и Екатерину.
– Впечатления от поездки просто замечательные. Познакомились с коллегами из других городов, посмотрели Москву, здорово провели время всей семьей. Дети тоже в восторге, не ожидали, что будет настолько интересно и увлекательно, – рассказала Мария Макова. – Очень рады, что решились выступить на конкурсе «Семья металлургов». Всем советуем участвовать и, конечно же, желаем побеждать.
Отраслевую встречу в столице ежегодно организует Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России, в этом году ее участниками стали 20 семей металлургов из разных регионов страны.
Для гостей была составлена обширная программа: поездка на Кремлевскую елку, посещение центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и цирка Никулина на Цветном бульваре, обзорная экскурсия по Москве. Также они приняли участие в различных творческих и спортивных конкурсах. В завершение мероприятия состоялся торжественный гала-концерт, на котором всем семьям были вручены дипломы и памятные подарки.
Фото: «Красный Октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP5zK1uTc2

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.01.2025 09:00 Реклама
Экономика 21.01.2025 09:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2025 15:28
Экономика 20.01.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2025 11:33
Экономика 20.01.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2025 11:21
Экономика 20.01.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.01.2025 09:37
Экономика 17.01.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2025 09:09
Экономика 16.01.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2025 08:12
Экономика 16.01.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.01.2025 12:23
Экономика 15.01.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.01.2025 11:10
Экономика 14.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2025 21:17
Экономика 13.01.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.01.2025 11:30
Экономика 09.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.12.2024 09:03
Экономика 30.12.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.12.2024 09:21 Реклама
Экономика 28.12.2024 09:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2024 10:45 Реклама
Экономика 27.12.2024 10:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2024 20:33
Экономика 26.12.2024 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
В Волгограде 9-летняя девочка за робуксы оформила на маму крупный кредитСмотреть фотографии
17:35
«Хоть одного бы увидеть»: волгоградским рыбакам запретили ловить диковинного налимаСмотреть фотографии
17:06
В Госдуме поддержали повышение штрафов за продажу табака детямСмотреть фотографии
16:47
Работники «Красного Октября» приняли участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2024»Смотреть фотографии
16:22
Первое заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 4 февраляСмотреть фотографии
16:05
Участник СВО из Волгограда отсудил у юриста 420 тыс. рублей за плохую работуСмотреть фотографии
15:57
Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в РусскоеСмотреть фотографии
15:43
РПН: количество подхвативших вирусы волгоградцев выросло на 48%Смотреть фотографии
15:41
Мошенник из Башкирии вернул крупную сумму волгоградскому инвалидуСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде осудят гражданина Узбекистана за смерть сорвавшегося с крыши землякаСмотреть фотографии
14:35
49-летний житель Волгоградской области погиб на СВО через месяц после подписания контрактаСмотреть фотографии
14:22
В Волжском закрыто взятое Бастрыкиным на контроль дело об обмане семьи бойца СВОСмотреть фотографии
13:59
Под Волгоградом похоронят 58-летнего оператора БПЛАСмотреть фотографии
13:47
Убийце волгоградки не удалось дважды убедить присяжных, что она сама упала на ножСмотреть фотографии
13:40
Молодежь попросила у Бочарова речной транспорт и «завод», как в МосквеСмотреть фотографии
13:23
К юбилею Великой Победы пройдет международная олимпиада среди школьниковСмотреть фотографии
13:18
Волгоградские школьники выбирают здоровый образ жизни на «Здоровой перемене»Смотреть фотографии
12:15
В России ужесточат наказание за разжигание ненавистиСмотреть фотографии
12:03
«Финансирование урезали на 90%»: в Волгограде закрываются центры реабилитации детей с ОВЗСмотреть фотографии
12:01
Первый в России центр урбанизма «Поволжье» открылся в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Минобороны разработали выплаты для семей попавших в плен мобилизованныхСмотреть фотографии
11:25
С заботой о здоровье сотрудников: на ЕвроХим-ВолгаКалии открыли источник питьевой водыСмотреть фотографии
10:46
Пожарные машины возле кадетской школы взволновали волжанСмотреть фотографии
10:40
26 футболистов волгоградского «Ротора» улетели в ТурциюСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда снесут разрушенную советскую остановкуСмотреть фотографии
10:01
300 кг сомнительной сметаны обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:20
SHAMAN в футболке «Победа» снялся на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
Прокричаться и надышаться: озеро Эльтон вошло в топ-5 антистрессовых локацийСмотреть фотографии
09:00
Волгоградские аграрии запасают удобрения на веснуСмотреть фотографии
08:49
В Михайловке пьяный водитель насмерть сбил 47-летнего пешехода и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
 