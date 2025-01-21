Экономика 21.01.2025 16:47 Реклама
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21.01.2025 16:47 Реклама
На мероприятии, проходившем в Москве с 3 по 7 января, волгоградское металлургическое предприятие представила семья Евгения и Марии Маковых. Поездка в столицу на новогодних каникулах стала главной наградой за победу в финале заводского этапа конкурса «Семья металлургов-2024».
Конкурс на «Красном Октябре» проходил второй год подряд, его организатором выступил заводской профсоюзный комитет.
Евгений Маков работает на предприятии почти десять лет, занимает должность слесаря-ремонтника металлургического оборудования отделения проката тонкого листа листопрокатного цеха. Его супруга Мария трудится контролером в производстве черных металлов в отделе технического контроля. Они воспитывают двух дочерей – Наталью и Екатерину.
– Впечатления от поездки просто замечательные. Познакомились с коллегами из других городов, посмотрели Москву, здорово провели время всей семьей. Дети тоже в восторге, не ожидали, что будет настолько интересно и увлекательно, – рассказала Мария Макова. – Очень рады, что решились выступить на конкурсе «Семья металлургов». Всем советуем участвовать и, конечно же, желаем побеждать.
Отраслевую встречу в столице ежегодно организует Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России, в этом году ее участниками стали 20 семей металлургов из разных регионов страны.
Для гостей была составлена обширная программа: поездка на Кремлевскую елку, посещение центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и цирка Никулина на Цветном бульваре, обзорная экскурсия по Москве. Также они приняли участие в различных творческих и спортивных конкурсах. В завершение мероприятия состоялся торжественный гала-концерт, на котором всем семьям были вручены дипломы и памятные подарки.
Фото: «Красный Октябрь»
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