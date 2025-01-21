В Минобороны разработали выплаты для семей попавших в плен мобилизованных





В Минобороны разработали правила получения соцвыплат для родственников мобилизованных участников специальной военной операции, попавших в плен или пропавших без вести. Как сообщает V102.RU, документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 января.

Согласно документу, члену семьи, не получившему ежемесячную выплату за такого участника СВО, необходимо написать соответствующее заявление. Выплата будет перечислена на основании приказа командира воинской части или руководителя организации ВС РФ.

Данная выплата положена в равных долях супруге, совершеннолетним детям, законным представителям либо усыновителям несовершеннолетних детей мобилизованного. Если он состоял в браке и не имел детей, то средства получат его родители на равных условиях. При отсутствии всех перечисленных выше родственников, ежемесячная выплата будет начислена полнородным и неполнородным братьям и сестрам в равных долях.

Выплата не будет начисляться при самовольном оставлении воинской части или места военной службы, неисполнении приказа, а также при задержании по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.