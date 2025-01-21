



На Гремячинском горно-обогатительном комбинате организована дополнительная подача питьевой воды. Эта вода добывается из собственной скважины и отличается природной минерализацией, что делает ее особенно полезной в условиях повышенной температуры в руднике. На глубине более 1000 метров высокая температура – неизбежная реальность, поэтому выбор воды имеет критическое значение для поддержания здоровья сотрудников.

Вода из скважины естественным образом насыщена минералами и солями, необходимыми для организма в условиях повышенной потери жидкости и помогает восполнять запасы минеральных веществ, предотвращая обезвоживание и поддерживая водно-солевой баланс. Это выгодно отличает ее от бутилированной воды, приобретенной в магазинах, которая часто имеет низкое содержание солей в своем составе.





– Работа на глубине сопровождается высокой физической нагрузкой и обильным потоотделением, – отметил заместитель начальника производственно-технического отдела Анатолий Ляпин. – Труд шахтеров в руднике можно сравнить с работой в «горячих цехах». Поэтому было принято решение вместо обеспечения горняков бутилированной водой, наладить очистку воды из собственной скважины.





– Вода из собственной скважины выгодно отличается от бутилированной воды, которую мы покупаем в магазинах, ведь содержание в ней солей, крайне необходимых нашему организму, очень мало, – добавил главный специалист отдела охраны окружающей среды Алексей Востриков.

Система подачи воды проходит современную обработку, включая ультрафиолетовое обеззараживание, что обеспечивает полную безопасность питьевой воды. Линия розлива включена в производственные программы контроля качества, что гарантирует регулярный мониторинг и соответствие строгим стандартам.

Особое внимание заслуживает техническая часть проекта и ее реализация. В октябре 2024 года силами цеха теплогазоснабжения и канализации был смонтирован водопровод от точки ввода в ламповую до места разлива воды. Длина водопровода составляет около 40 метров, а по всей его протяженности расположены восемь точек, где сотрудники могут набрать свежую питьевую воду. Удобные краны, специально оборудованные для удобства горняков.





Отметим, что ЕвроХим-ВолгаКалий активно заботится о своих сотрудниках, внедряя передовые технологии и создавая комфортные условия даже в сложных производственных средах. Запуск дополнительных источников розлива воды – часть непрерывного процесса улучшений условий труда и подтверждение приверженности принципам безопасного труда, поддержания здоровья и благополучия каждого работника комбината.

Фото: пресс-служба предприятия

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP5zJzQTj3