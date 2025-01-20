Экономика

Итоги года: к 1,4 трлн руб. приблизился волгоградский валовой региональный продукт

Экономика 20.01.2025 11:21
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20.01.2025 11:21


К 1,4 трлн рублей по итогам прошедшего 2024 года приблизился валовой региональный продукт Волгоградской области. Об этом сегодня, 20 января, сообщил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, посвященном обеспечению достижения основных целевых показателей социально-экономического развития и формированию дополнительных проектов.

В целом, по словам главы Волгоградской области, в 2024 году в регионе удалось обеспечить плановые темпы социально-экономического развития. Обеспечено увеличение производства основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

– Интегральный показатель валового регионального продукта Волгоградской области, по прогнозным, предварительным, оценкам приблизился к 1,4 трлн рублей. Напомню, еще совсем недавно мы ставили перед собой задачу преодолеть 1 трлн рублей. Это серьезный рост, – отметил Андрей Бочаров. 

– Основные приоритетные направления нашей работы и целевые показатели на текущий 2025 год определены. Созданный по итогам работы в 2024 году задел и накопленный регионом запас прочности позволили нам оперативно, без раскачки, приступить к выполнению задач социально-экономического развития текущего 2025 года. При этом продолжается работа по формированию и оценке новых предложений, представленных профессиональным и экспертным сообществом, молодежью – что не может не радовать. Определяются дополнительные инструменты и формы поддержки приоритетных проектов развития Волгоградской области, – цитата из сообщения главы региона. 

Особое внимание в текущей ситуации уделяется в Волгоградской области, по словам Бочарова, оценке эффективности действующих механизмов поддержки реального сектора экономики, направленных на стимулирование инвестиций со стороны бизнеса и предпринимательского сообщества. В ближайшей перспективе, подчеркнул он, необходимо сформировать действенные механизмы поддержки, направленные на долгосрочное развитие региона и реализацию инвестиционных проектов в системообразующих отраслях экономики. 

– При этом в ходе нашей работы по формированию новых проектов развития особое внимание прошу обратить на предложения, сформированные молодежью Волгоградской области, — определил приоритеты Андрей Бочаров. 

До 2 апреля в инвесткомитет Волгоградской области внесет предложения по новым проектам развития, которые требуют дополнительной поддержки. 

До 1 июля эти предложения будут рассмотрены на Совете по стратегическому развитию и региональным проектам Волгоградской области для принятия решений по их реализации.

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