49-летний житель Волгоградской области погиб на СВО через месяц после подписания контракта

Общество 21.01.2025 14:35
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21.01.2025 14:35
В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с местным жителем, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», Эдуард Магдеев немного не дожил до своего 50-летия, которое должен был отметить в марте.
Эдуард Анверович Магдеев родился 13 марта 1975 года в Мордовии, а потом вместе с семьей оказался в Волгоградской области. После окончания железнодорожной школы №22 поступил в профессиональное училище №16.
С 1993 по 1994 год отслужил срочную службу, а в начале ноября прошлого года подписал контракт с Минобороны России. За ленточкой он выполнял обязанности наводчика мотострелкового отделения. А буквально через месяц, 8 декабря 2024 года, Эдуард Анверович погиб при выполнении задач в ходе СВО.
- Для нас Эдуард навсегда останется примером мужества и отваги, в памяти своих близких - отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту. Он был сильной опорой, хорошим братом, любимым мужем. У него остались брат, племянница, гражданская жена, - говорят его земляки.
Похоронят Эдуарда Магдеева 22 января в райцентре.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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