



В Волгоградской области начали закрываться центры для реабилитации детей и подростков с ДЦП, синдромом Дауна, а также другими заболеваниями, требующими особого внимания специалистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителей НКО, 15 января в региональном комитете социальной защиты прошло совещание, на котором чиновники уведомили реабилитационные площадки об изменении формулы для расчёта государственной субсидии на оказание социальных услуг.

– Всё произошло стремительно и в самый неудачный момент. По сути, организации просто поставили перед фактом. До этого с нами никто не обсуждал никакие изменения. Всё было принято кулуарно, а нам в итоге просто объявили, что теперь мы существуем в условиях принципиально иного финансирования, – рассказала журналистам руководитель центра социально-трудовой реабилитации «Теплый дом» Елена Строева.

По словам заведующей, новая разработанная властями формула неминуемо приведёт к существенному сокращению средств на работу с подопечными.

– Мы ожидаем фатальное уменьшение дотаций. Реабилитационные центры недосчитаются порядка 90% от необходимого объёма средств. Видимо, государство считает, что оставшиеся деньги мы должны собирать с родителей. Но только в большинстве своём получатели наших социальных услуг - это небогатые семьи, которые и так тратят все свои доходы направляют на то, чтобы поднять ребят. У них просто нет дополнительных финансов. Именно поэтому 10 лет назад мы и создали специальный фонд, а также свой реабилитационный центр, чтобы помогать им, – добавила Елена Строева.

Площадка социально-трудовой реабилитации «Теплый дом» была открыта в Волгограде в 2015 году. В настоящее время организация имеет три отделения: два располагаются в районах областного центра и ещё один в Дубовке. На попечении центра сейчас находятся 130 ребят.





– Для наших воспитанников занятия - это не только помощь педагогов, психологов, логопедов, но и одна из немногих возможностей пообщаться со сверстниками. По сути, все мы одна семья. А реабилитационная площадка — это неотъемлемая часть мира, в котором живут ребята, – подчеркнула руководитель. – В мае 2025 года мы планировали отметить десятилетие центра, но, видимо, не придётся. Сейчас мы дорабатываем последние дни. Страшно представить, какими последствиями для детей это обернётся и как родители смогут им это всё объяснить, но с 1 февраля наш реабилитационный центр закроется. Единственное, что мы можем сейчас сделать для ребят - попытаться дотянуть до этой даты.

По словам женщины, для неё проблема закрытия реабилитационных центров имеет особое значение, ведь она сама мама «особенного» ребёнка и ей точно так же, как и сотням других волгоградских семей, предстоит пережить все грядущие перемены.





– Важно отметить, что происходящее - это не проблема конкретно реабилитационного центра «Теплый дом», а приговор для всех такого рода некоммерческих организаций, работающих в регионе с детьми-инвалидами. И если мы ещё пытаемся протянуть до февраля, то многие наши коллеги вынуждены были закрыться. По моей информации, уже приостановлена работа реабилитационных центров АНО «Виктория», а также ещё нескольких организаций. В целом же под угрозой закрытия 12 НКО, – добавила Елена Строева.

В АНО «Виктория» журналистам подтвердили вынужденную остановку деятельности. По словам заместителя руководителя, региональные чиновники не только урезали финансирование, введя новую формулу расчёта, но и не заплатили компенсацию, положенную организации за услуги по реабилитации детей в четвёртом квартале 2024 года.

– Мы действительно сейчас не работаем. На прошлой неделе, 15 января, состоялось совещание, где мы так и не услышали от властей никакой конкретики. Кто и как рассчитывал новые нормативы – неизвестно. Нет информации даже о том, когда точно состоятся конкурсы на эти крохи. Знаете, мы привыкли к финансированию по остаточному принципу. Есть дотации - хорошо, задерживаются - работаем в долг, прижимаемся. Так в 2024 году уже в мае власти заявили, что исчерпаны предусмотренные в бюджете лимиты. Средства месяцами ждали. За конец 2024 года нам никто так и не заплатил. 15 января поднимали этот вопрос на совещании. Нам заявили, что по старому порядку вряд ли смогут рассчитаться. Предложили задним числом провести конкурс и оплатить услуги уже по новой формуле. Естественно, в таких условиях невозможно работать. На следующий день после совещания мы вынуждены были приостановить работу, – рассказала заместитель руководителя АНО «Виктория» Виктория Родина.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгоградской области с просьбой прокомментировать закрытие НКО, оказывающих важные социально-реабилитационные услуги для наиболее незащищённых слоёв населения, нуждающихся в постоянном сопровождении специалистов. Власти подтвердили внедрение новых правил, однако подчеркнули, что к ухудшению положения детей с ОВЗ это не приведёт, а компенсации для НКО лишь прировняли к тем расценкам которые применяются для государственных учреждений.

– Корректировка действующего порядка предоставления субсидий продиктована требованиями федерального законодательства. Изменения в постановление администрации Волгоградской области, вступившие в силу 1 января 2025, позволяют применять единый подход к финансированию негосударственных поставщиков социальных услуг независимо от выбранного варианта получения субсидий. Совещание по вопросу внесения данных изменений, условий предоставления и особенностей работы на электронной платформе было проведено должностными лицами комитета в максимально короткие сроки с учетом праздничных нерабочих дней, – рассказали в пресс-службе облкомсоцзащиты.





Однако представители реабилитационных центров уверены, что это лукавая позиция. Они отмечают, что, уравняв расценки на оказание социально-реабилитационных, из виду упускается важное обстоятельство. Некоммерческие организации не могут конкурировать с государственными учреждениями, ведь материально-техническое обеспечение последних, а также зарплаты сотрудников, аренда и ремонт имеют отдельное бюджетное финансирование, а «частники» вынуждены всё делать за свой счёт, что и объясняет дополнительные издержки.

В свою очередь власти обратили внимание на то, что целевые субсидии, предоставляемые профильным комитетом, – не единственный источник финансирования НКО. Также чиновники опровергли массовую приостановку работы негосударственных реабилитационных центров.

– Массовая приостановка деятельности организаций социального обслуживания отсутствует, заявления об исключении организаций из реестра поставщиков социальных услуг Волгоградской области не поступали, – добавили в региональной администрации.

Кроме того, в комитете социальной защиты Волгоградской области отдельно отметили , что даже если кто-то из НКО не сможет работать в новых условиях, это не приведёт ни к каким трагичным последствиям. По мнению властей, государственные центры готовы прийти родителям на помощь и полностью закрыть потребность детей с ОВЗ в социально-реабилитационных услугах.

– Данное обращение негосударственной организации не сказывается на доступности получения социальных услуг населением, так как помимо негосударственных поставщиков услуги в целях психолого-педагогической помощи предоставляются в 40 государственных учреждениях социального обслуживания, расположенных в каждом районе, очередности в получении данных услуг нет, – подчеркнули в пресс-службе.

При этом чиновники признали, что реабилитационные центры в 4 квартале 2024 года работали вслепую. Организации были уверены, что оказывают услуги по привычным условиям, при этом компенсацию им теперь начислят уже по новой формуле. Получается парадоксальная ситуация, когда индивидуальные программы реабилитации рассчитывались по одним расценкам, а в результате комитет планирует компенсировать расходы организациям по другим.

– Отбор на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникших в 4 квартале, объявлен 17 января 2025 года для всех поставщиков социальных услуг, состоящих в Реестре, включая АНО «Виктория», – добавили в облкомсоцзащите.

Отметим, в настоящее время представители 12 НКО, оказавшихся на грани закрытия, уже подготовили обращения с просьбой о помощи в прокуратуру Волгоградской области, СК России и аппарат президента. В организациях уверены, что, несмотря на заверения властей, сокращение расходов на реабилитацию детей-инвалидов неминуемо приведёт к ухудшению качества их жизни, а если бы госучреждения действительно могли конкурировать с НКО, то необходимость в создании последних в принципе бы не возникла.

Фото: Елена Строева, ФК «Ротор»