В средней школе №51 Тракторозаводского района Волгограда прошел праздник для учащихся «Здоровая перемена». Мероприятие организовано компанией «Виво» и направлено на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию горячего школьного питания. До конца января «Здоровая перемена» пройдет еще в 9 школах города.

— Подобные мероприятия играют ключевую роль в воспитании молодого поколения и формировании их отношения к собственному здоровью и благополучию, — сказал глава компании Роман Ковалев. — Они помогают детям понять, что здоровый образ жизни — это не только необходимость, но и возможность быть сильнее, умнее и счастливее.

На празднике главные герои Федор и Марина презентовали телеграм-канал «Дрим Клаб» для детей, где ребята говорят о пользе здорового питания и при этом остаются в тренде. Федя и Марина рассказали школьникам о важности правильного питания, поделились своими историями и ответили на вопросы. В рамках мероприятия прошли интерактивные игры и конкурсы, включая рэп-фристайл от Феди и викторину с мемами. Дети активно участвовали во всех активностях, проявляя интерес к здоровому образу жизни и школьному питанию.

Кульминацией праздника стало создание совместного видеоклипа, который будет опубликован на канале «Дрим Клаб». Этот канал создан для обмена полезной информацией и общения между школьниками. Он призван помочь детям понять, как важно заботиться о своём здоровье и любить физическую активность.

— Такие праздники действительно создают замечательную атмосферу, где начинаешь понимать, насколько важно беречь свое здоровье и делать правильный выбор в плане питания и спорта, — поделилась впечатлениями старшеклассница Ирина. — А еще, они учат общаться и работать в команде. Благодаря разным играм и конкурсам, мы учимся действовать вместе, поддерживать друг друга и получать удовольствие от здорового образа жизни.

Важно отметить, что участие в таких мероприятиях помогает школьникам осознать значимость правильного питания и физической активности, что впоследствии может повлиять на их выбор в пользу здорового питания и регулярных занятий спортом. Таким образом, «Здоровая перемена» становится важным шагом на пути к созданию поколения, которое будет заботиться о своем здоровье и будущем.

Напомним, что проект «Здоровая перемена», направленный на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию горячего школьного питания, стартовал в сентябре этого года. Уже тогда около 1500 учеников из 10 школ города активно включились в мероприятия проекта, приобретая полезные привычки и приобщаясь к здоровому образу жизни.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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