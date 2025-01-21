Федеральные новости

В России ужесточат наказание за разжигание ненависти

Федеральные новости 21.01.2025 12:15
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21.01.2025 12:15


Правительство РФ одобрило инициативу Министерства юстиции по ужесточению наказания статьи 282 УК РФ - разжигание ненависти. Об этом сообщили в издании «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине, передает V102.RU.

В настоящее время по данной статье Уголовного кодекса привлекают лишь в тех случаях, если они аналогичное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ, уже совершалось ранее. Поправки предполагают, что уголовное дело будут заводить при однократном совершении проступка.

Ранее Владимир Путин внес инициативу о частичной декриминализации 282-й статьи в 2018 году. До этого граждан также могли привлечь к ответственности за однократное нарушение. 

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