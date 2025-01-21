Фонду капремонта Волгоградской области разрешили потратить 3,7 млрд руб. в 2025 году

Для фонда капремонта Волгоградской области утвердили сумму, которую организация может потратить в текущем году на обновление домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, опубликованный региональным комитетом жилищного хозяйства, она составила 3 миллиарда 765 миллионов 964 тысячи 29 рублей.

Данная цифра была рассчитана из нескольких показателей: исходя из минимального размера взноса на капремонт, который установлен в 2025 году, – 10,93 рубля за квадратный метр, общей площади помещений в МКД (более 27 миллионов квадратных метров), а также из объема средств, фактически поступивших на счет регоператора в 2024 году (2,7 миллиарда рублей) и объема средств, начисленных собственником (на 18 миллионов меньше начисленной суммы).

Согласно выписке со счета регоператора на конец декабря 2024 года, остаток неиспользованных фондом капремонта средств составил более 248 миллионов рублей.

К слову, в 2024 году фонду капремонта разрешили потратить на реконструкцию МКД большую сумму – 4,6 миллиарда рублей.

Фото из архива V102.RU