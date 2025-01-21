Происшествия

В Волгограде 9-летняя девочка за робуксы оформила на маму крупный кредит

Происшествия 21.01.2025 17:45
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21.01.2025 17:45


Мошенники обманным путем заставили увлеченную виртуальной игрой 9-летнюю жительницу Волгограда оформить на маму 100-тысячный кредит. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, от нового вида мошенничества пострадала семья, проживающая в Краснооктябрьском районе.

С заявлением в районный отдел полиции накануне обратилась 40-летняя волгоградка. Она пояснила, что зайдя в приложение мобильного банка обнаружила, что на ее имя оформлен кредит в сумме 100 тысяч рублей. Деньги были переведены на неустановленный счет.

Выяснилось, что к этому причастна 9-летняя дочь женщины. Она рассказала маме, что в мессенджере с ней связался неизвестный и предложил дополнительные бонусы в игре. Для этого ребенку надо было выполнить несколько заданий. В итоге по указке мошенника девочка оформила кредит, но виртуальных денег (робуксов) так и не дождалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

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