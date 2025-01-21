



К празднованию 80-й годовщины Великой Победы состоится международная олимпиада среди подростков с одноименным названием. Как сообщает V102.RU, поучаствовать в борьбе за призы смогут школьники от 10 до 18 лет из любых регионов России.

Участникам соревнований предстоит пройти онлайн-тестирование и выполнить специальные задания на тему Великой Отечественной войны и истории XX века. Мероприятие пройдет в три тура - классическое онлайн-тестирование с 25 февраля по 21 марта, расширенное онлайн-тестирование со спецзаданиями с 24 марта - 11 апреля, а финальный этап пройдет 6 мая.

Задания проводятся на русском и английском языке, что открывает возможности участия в ней школьников со всего мира. Олимпиада реализуется в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Три победителя финала олимпиады «Великая Победа» получат возможность присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая и на торжественном концерте 9 мая. Финалисты и победители также будут награждены памятными призами и подарками.