Первый в России центр урбанизма «Поволжье» открылся в Волгограде

В Волгограде на территории амфитеатра открылся межрегиональный молодежный центр урбанизма «Поволжье». Как сообщили V102.RU в администрации региона, сегодня, 21 января, с работой этой творческой площадки, которая является самой крупной в России, познакомился губернатор Андрей Бочаров.





Как отмечается, центр урбанизма «Поволжье» объединит федеральные и региональные передовые практики и компетенции в области архитектуры. Перед организаторами этого проекта стоят и амбициозные задачи по привлечению федеральных инвесторов и формированию флагманской проектной группы.

- В числе важных задач новой площадки — активное вовлечение молодых специалистов в реализацию комплексной программы стратегического развития города-героя Волгограда до 2034 года, - рассказали в администрации региона.





Решение о создании центра стратегического развития «Поволжье» было принято после встречи губернатора Андрея Бочарова с молодежью в августе 2024 года. Тогда идею о реализации такого проекта озвучили представители организации «ВЯЗ».

В амфитеатре уже работает центр развития креативных индустрий «ВОЛГА», который сегодня также посетит глава региона. Здесь запланирована большая встреча губернатора с молодежью.

Фото: администрации Волгоградской области