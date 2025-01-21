«Хоть одного бы увидеть»: волгоградским рыбакам запретили ловить диковинного налима





До 15 февраля в Волгоградской, Саратовской и Самарской областях введён запрет на ловлю налима. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие ограничения были установлены Минсельхозом России еще два года назад и связаны с нерестовым периодом. Сегодня, 21 января, рыбакам Волгоградской области напомнили о запрете, однако они, в свою очередь, отнеслись к нему с долей иронии. Многим рыболовам встретить диковинную рыбу не удавалось в регионе ни разу.

– Налим у нас ловится, но очень редко. Он всё же предпочитает более холодные реки в северных регионах нашей страны, – рассказал журналистам директор компании «Шторм», занимающейся промышленным выловом, Олег Понамарев.

Солидарны с рыбаками и учёные.

– Это всё же холодноводная рыба, поэтому у нас налим встречается достаточно редко. Волгоградская область считается краем его ареала. Налим был у нас всегда, но в небольших количествах. Слишком уж жарко, – подчеркнул член экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев.

А вот доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко и вовсе полагает, что налима пора брать под особую «опеку». Причем не только в Волгоградской области.

– Численность этой пресноводной трески быстро сокращается. Похоже, что скоро придётся вводить ограничения на лов налима, – считает эксперт.

И, тем не менее, отметим, что попытки найти и добыть в волгоградских реках налима чреваты наказанием. В течение ближайших трёх недель особо удачливым рыбакам грозят штрафы от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»