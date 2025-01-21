РПН: количество подхвативших вирусы волгоградцев выросло на 48%

В Волгоградской области за третью неделю января отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, если в начале 2025 года в области наблюдался спад количества заболевших, то по последним данным рост обращений в медучреждения составил 48%.

По итогам лабораторных исследований установлено, что чаще всего волгоградцы заражаются вирусами негриппозной этиологии: риновирусами, коронавирусом (HCoV), РС-вирусом, бокавирусом, аденовирусом, парагриппом. Также фиксируются случаи заболеваний вирусами гриппа А и В.

При этом в области выросло и количество заболевших COVID-19 – на 43%.