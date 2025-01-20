Волгоградцы потратили 193 миллиарда на коммуналку, связь и проезд









Платные услуги обошлись жителям Волгоградской области в 193 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, проанализировавшего данную сферу с января по ноябрь 2024 года. Это на 4,1% больше, чем было за предыдущий аналогичный период. В целом по России данный показатель вырос на 3,4% (15639,1 млрд рублей).

Самые большие траты жителей региона приходятся на шесть услуг (78,7% от общего объема). В частности, в структуре платных услуг расходы на коммуналку составили 18,8%; на транспорт – 14,9%. На бытовые услуги приходится 14,5%, телекоммуникационные – 12,2%, на частные медицинские клиники – 11,4%, на платное образование – 6,9%.

Кроме того, волгоградцы регулярно тратят деньги на ремонт автомобилей, жилья, а также на походы в парикмахерские и косметические салоны.