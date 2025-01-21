



В Волжском вновь зашло в тупик разбирательство в обстоятельствах лишения квартиры семьи героя Бахмутовской мясорубки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 14 января 2025 года по поручению председателя СК России региональным управлением было повторно возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен на контроль в центральном аппарате. Однако, как выяснилось, всего через три дня делопроизводство было отменено.

– 17 января данное решение следственного органа было обжаловано прокурором города Виталием Орловым, – сообщили пострадавшим в СУ СК России Волгоградской области.

Такое решение надзорного органа шокировало пострадавших. Супруги Виктор и Екатерина из Волжского без малого год оббивают пороги правоохранительных органов.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в прокуратуру, где по данному факту пояснили следующее:

– В связи с публикацией в средствах массовой информации обращения жительницы Волжского 14 января следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно доводам заявления женщина подверглась мошенническим действиям со стороны своей знакомой, в результате чего лишилась квартиры в Одинцовском районе. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 27 октября 2018 года заявительница приобрела квартиру в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Впоследствии знакомая заявительницы предложила продать квартиру и вложить деньги в бизнес, обещая при этом ежемесячные дивиденды. После продажи квартиры в августе 2020 года и получения денежных средств, знакомая женщины взятые на себя обязательства якобы не исполнила. Однако материал процессуальной проверки, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, каких-либо объективных данных о наличии состава преступления не содержал, состоял исключительно из заявления женщины, – поясняют в прокуратуре Волгоградской области. – Проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, не проведены. При таких обстоятельствах решение о возбуждении уголовного дела было принято при отсутствии к тому законных оснований.

– Более того, доводы заявительницы ранее являлись предметом процессуальной проверки, организованной ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Волжскому, по результатам которой 9 января 2025 материал процессуальной проверки был передан по территориальности в ОМВД России по Пресненскому району Москвы для принятия соответствующего процессуального решения. Учитывая изложенное, 17.01.2025 прокурором г. Волжского Волгоградской области принято законное и обоснованное решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, – уточняют в надзорном ведомстве.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», несколько лет назад семейная пара была в тесных отношениях с одной из местных предпринимательниц. По словам пострадавших, они безоговорочно доверяли ей и по её указке совершили несколько сделок с недвижимостью.

В результате мошеннических, как утверждают супруги, действий они лишились квартиры и личных сбережений. Какое-то время волжане просили свою подругу вернуть причитающееся, однако, осознав, что кроме обещаний в ответ им ожидать нечего, в 2024 году всё же обратились за помощью правоохранителей.

В ОП-2 УМВД России по городу Волжскому организовывалась проверка по обращению Екатерины, однако по неизвестным причинам дело застопорилось. Позже, после публикации ИА «Высота 102», председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на просьбы семьи о помощи и поручил забрать расследование у МВД.

Впоследствии супруги Виктор и Екатерина, опасаясь, что из-за связей своей знакомой в родном регионе не удастся достичь истины, попытались добиться перенаправления уголовного дела в центральный аппарат СК России, однако эти попытки пока что так и не увенчались успехом, а в январе 2025 года потребовалось повторное возбуждение уголовного дела. Однако следователи вновь столкнулись с проблемами.

Отметим, по информации СУ СК России по Волгоградской области, постановление прокурора в настоящее время обжалуется следователями в вышестоящей инстанции.